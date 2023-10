Ballando, Rosanna Lambertucci sta dando “filo da torcere” a tutto lo staff del programma, i suoi capricci dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

Dimenticare il glamour degli abiti e i sorrisi affettati davanti alla giuria. Nelle quinte di “Ballando con le stelle”, c’è una vera e propria storia parallela. In ogni edizione, c’è una diva che mette a dura prova lo staff Rai con le sue esigenze. Quest’anno, però, la “diva” è una sorpresa. Mentre molti avrebbero scommesso su celebrità come Wanda Nara o Simona Ventura, in realtà è Rosanna Lambertucci a tenere tutti sulle spine.

Il tweet rivelatore e la ribellione della Lambertucci Durante la prima puntata, il giornalista Rai, Domenico Marocchi, ha postato un tweet significativo: “Raga Rosanna nera”. Rosanna, che a breve compirà 78 anni, non sembrava contenta dei voti bassi ricevuti dalla giuria. Ma non sono solo i voti a preoccuparla. Nonostante sia esplicitamente proibito apparire in altri programmi televisivi quando si è ancora in gara, la Lambertucci ha scelto di esibirsi in “Domenica In”, il giorno successivo alla sua esibizione su Rai1. Un’azione che mette in evidenza la grandissima personalità della conduttrice.

L’atteggiamento di Rosanna dietro le quinte

Si dice che Rosanna Lambertucci sia molto discussa dietro le quinte. Tra il personale, sembra che sia difficile gestirla. Arriva pronta per la diretta, affidandosi solo a mani fidate per il trucco e tende a mantenersi lontana dagli altri concorrenti. Tuttavia, sembra avere un debole per Teo Mammucari, a cui ha recentemente regalato una copia del suo ultimo libro, “La dieta semplice”. Ma per il resto, sembra non fare favori a nessuno.

Un rifugio dalla diva

Alcuni membri dello staff cercano un po’ di pace lontano dalla tempesta che è diventata la Lambertucci. Simone Casula, per esempio, ha cercato conforto andando da un’ex ballerina, Rosanna Banfi, in un ristorante di specialità pugliesi.