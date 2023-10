Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo lascia tutti senza parole: “Con Corona ha usato il phonak”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella recente intervista al talk show “Avanti Popolo” di Rai 3, Fabrizio Corona ha fatto scalpore per non aver menzionato alcuni nomi che aveva preannunciato in merito al caso calcioscommesse. Questa scelta ha portato alla luce affermazioni di Corona che sostenevano la sua “censura” da parte della Rai. Tuttavia, una rivelazione ancora più sorprendente è emersa: Nunzia De Girolamo avrebbe usato il phonak durante l’intervista.

Il Phonak Spiegato

Ma cos’è esattamente il phonak? Si tratta di auricolari utilizzati frequentemente in televisione che permettono ai conduttori di ascoltare direttive o suggerimenti da un autore in studio. Questa pratica è comune, in particolare nei telegiornali. Tuttavia, il suo uso in talk show e programmi d’intrattenimento non è altrettanto diffuso. La rivelazione che la De Girolamo avrebbe usato questo dispositivo durante l’intervista ha suscitato ulteriori domande sullo svolgimento dell’episodio.

Censura e chiarimenti

Dopo la puntata, Corona ha espresso la sua delusione verso la Rai attraverso un post su Instagram, sostenendo di essere stato censurato. Era in attesa di una maggiore libertà da parte della rete, ma sembra che le sue aspettative non siano state soddisfatte. Materiale aggiuntivo fornito da Corona alla redazione non è stato trasmesso. Tuttavia, Nunzia de Girolamo, in un incontro con l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha chiarito la situazione. Ha spiegato che il materiale di Corona era arrivato tardi e non tutte le fonti erano state verificate in tempo per la trasmissione. Tuttavia, ha negato ogni forma di censura, suggerendo che Corona potrebbe tornare come ospite e che il materiale restante potrebbe essere trasmesso in un episodio successivo.

Il futuro dell’ex re dei paparazzi ad Avanti Popolo La De Girolamo ha lasciato la porta aperta per una possibile seconda apparizione di Corona nello show. Se ciò accadrà, il materiale fornito da lui potrebbe finalmente vedere la luce nella prossima puntata di “Avanti Popolo“, indipendentemente dalla presenza di Corona.