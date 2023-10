Belve, il commento di Melissa Satta su Elisabetta Canalis è una bordata che lascia la Fagnani a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta ed Elisabetta Canalis sono due figure note nel mondo dello spettacolo italiano: sarde, ex veline more di Striscia la Notizia e hanno condiviso, in momenti diversi, l’amore per Christian Vieri. Questo contesto ha alimentato negli anni supposizioni e commenti, tra cui quello fatto anni fa dalla Canalis, che ha affermò di essere stata imitata dalla Satta.

La dichiarazione della Canalis

Durante un’intervista, Elisabetta Canalis aveva dichiarato riguardo alla Satta: “fa tutto per imitarmi”. Tale commento è stato poi oggetto di una domanda posta dalla conduttrice Francesca Fagnani durante il programma “Belve”, rivolta direttamente a Melissa.

La risposta della Satta

Di fronte all’affermazione di essere stata accusata di imitazione, Melissa Satta ha prontamente risposto: “Imitarci? No! Va beh adesso dico una cosa cattiva. No dai, cattiva non è, però passano un po’ di anni tra me e lei. La Eli la adoro. Non siamo di generazioni diverse, ma siamo di anni distinti. All’inizio, quando avevo 18 anni, mi chiedevo il perché, ero piccolina. Io dicevo che eravamo diverse. Alla fine ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo pubblicamente questa cosa. Una finta rivalità”.

In attesa di una reazione della Canalis

Finora, Elisabetta Canalis non ha ancora risposto alle parole di Melissa, lasciando spazio a ulteriori voci sulla loro anche attuale rivalità.

Sia il pubblico che i media si aspettano che prima o poi la Canalis risponderà.