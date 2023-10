Bella Ma’, Pierluigi Diaco non usa mezzi termini con l’ospite: “Sei apparsa un po’ scema”, il pubblico resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di oggi, mercoledì 25 ottobre di “Bella Ma’”, l’amatissimo programma condotto da Pierluigi Diaco, gli spettatori sono stati testimoni di un momento piuttosto imprevisto. L’amatissima attrice Gegia era l’ospite del giorno. Diaco, inaspettatamente, ha rivolto una domanda provocatoria all’attrice, suggerendo che in alcune occasioni poteva essere percepita come “scema” dai telespettatori: “Tradendo te stessa, a volte, sei apparsa un po’ scema, pur non essendolo. Perché lo fai a volte?” Ci si chiede se ciò potesse essere un cenno alla sua recente apparizione al “Grande Fratello”, dove ha avuto delle divergenze con Marco Bellavia.

La Risposta di Gegia

In risposta, Gegia ha mostrato grande classe e dignità. Ha esaltato il suo continuo apprezzamento da parte del pubblico generale, dicendo: “Perché io penso che la gente si diverta. La gente non mi ha mai abbandonato, gli addetti ai lavori si.” Ha inoltre evidenziato l’incomprensione da parte di alcuni professionisti del settore, ricordando il suo successo negli anni ’80 e la sua collaborazione con icone come Bud Spencer, Fabrizio Frizzi e Jerry Calà.

Riconoscimenti

A parte il “Grande Fratello”, Gegia non è estranea al mondo dei reality. Ha recentemente ottenuto una vittoria in “Ritorno al Presente”, un reality show su Rai1, condotto da Carlo Conti. Nel programma, i partecipanti dovevano adattarsi a scenari storici diversi. Ha gareggiato con nomi famosi come Marina Suma e Andy Luotto. La sua recente apparizione a “Bella Ma’” ha dimostrato quanto sia poliedrica come artista.

Intervista ma non solo

La puntata non si è conclusa con la sola intervista. Dopo l’intervista, Diaco ha invitato Gegia a unirsi alla cantante Annalisa Minetti per una sessione di ginnastica. I telespettatori hanno potuto vedere un lato diverso di Gegia, consolidando il desiderio di vederla di nuovo su Rai2, mostrando il suo vasto talento e carisma.