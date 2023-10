Sanremo 2024, Amadeus vuole Ilary Blasi sul palco accanto a lui

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima edizione del magazine “Nuovo” ha rivolto i riflettori su Ilary Blasi, conduttrice televisiva ed ex moglie di Francesco Totti. Dopo un periodo di pausa e vacanze in giro per il mondo in seguito alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, le voci suggeriscono un suo imminente ritorno sul piccolo schermo: “Si mormora che la lunga vacanza durerà ancora per poco…” E si sussurra di un possibile coinvolgimento con Rai.

Il Festival di Sanremo 2024

L’edizione del Festival di Sanremo 2024 potrebbe riservare alcune sorprese. Amadeus sembra aver mostrato un interesse particolare per Ilary Blasi come potenziale co-conduttrice. Su Nuovo, infatti, si legge così: “Amadeus avrebbe messo gli occhi su di lei e potrebbe chiamarla come co-conduttrice per il prossimo Festival di Sanremo…” Questo non sarebbe il debutto della Blasi a Sanremo, avendo già condotto il Festival anni fa insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello. Tuttavia, anche Alessia Marcuzzi sembra essere in corsa per lo stesso ruolo. Chi sarà la scelta finale?

Dubbi sulla conduzione de “L’Isola dei Famosi” Nonostante le voci riguardo a Sanremo, ci sono dubbi sul ritorno della Blasi alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”. A seguito dei risultati non entusiasmanti dell’ultima edizione, si specula su chi potrebbe essere la prossima figura alla guida del programma: “Chissà invece chi sarà a prendere il posto di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi? Il reality non è al momento in palinsesto, ma non è esclusiva che in futuro possa tornare…” Nel frattempo, Arianna David ha espresso il suo interesse nel condurre il reality, rivelando che sarebbe un sogno per lei.

Arianna David: Da Concorrente a Conduttrice?

Arianna David, ex partecipante dell’Isola, si è distinta in passato per la sua schiettezza e personalità forte. Recentemente, ha rivelato in un’intervista il desiderio di condurre un programma simile a “L’Isola dei Famosi”, evidenziando la sua passione per il mondo della televisione e del reality.