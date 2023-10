Verissimo, la Toffanin vuole un “faccia a faccia” tra Sophie e Basciano ma lei, incredibilmente, dice di no e spiega anche il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

L’interminabile saga mediatica coinvolgente tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra destinata a proseguire. La prossima scena si svolgerà in uno dei palcoscenici televisivi più seguiti: Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che non ha esitato a porre sotto i riflettori la tumultuosa fine della loro relazione. Stando alle informazioni divulgate dal conosciuto esperto di gossip, Alessandro Rosica, il team di Verissimo avrebbe tentato di invitare di nuovo entrambi per un’ulteriore apparizione.

Le reazioni di Sophie e Basciano all’invito

Afferma Rosica che è in possesso di informazioni concrete e certe. A quanto pare, Sophie avrebbe declinato decisamente l’invito di Verissimo, asserendo, in modo inaspettato, che “ho già detto tutto ciò che dovevo dire”. Al contrario, Basciano sembrerebbe aver accettato, predisponendosi a ritornare sul set con Silvia Toffanin il prossimo weekend.

Il confronto televisivo continua

Ricordiamo che il primo a prendere la parola su Verissimo fu la Codegoni, che l’ha accusato di tradimento e mancanza di rispetto. Nel successivo episodio, Basciano ha avuto la sua opportunità di replicare, tentando di confutare le asserzioni dell’ex partner. Tuttavia, Sophie ha rilasciato una successiva intervista, sempre su Verissimo, la domenica successiva. Ora, il DJ avrà l’occasione di concludere il dibattito.

Reazioni del pubblico e di volti noti

L’epilogo di questa love story ha suscitato molto interesse, con molti personaggi famosi che hanno condiviso le loro opinioni. Tra gli interventi più significativi, spicca quello di Sonia Bruganelli che, attraverso un post sui social, ha sottolineato le sue pregresse perplessità su Basciano, ricordando le critiche espresse quando era opinionista del GF Vip e lui un concorrente.