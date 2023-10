Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino una furia: “Quante sciocchezze che ho sentito”

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino, alla guida di Pomeriggio Cinque, oggi, 25 ottobre ha avuto come ospite Enrica Bonaccorti, che recentemente ha affrontato un duro momento di salute. La Merlino, mettendo in luce la gravità dell’intervento subito dalla Bonaccorti, ha dichiarato: “Ha subìto un’operazione davvero difficilissima a cuore aperto…Otto ore di operazione, ma adesso sta bene…” Elogiando l’apertura e l’onestà con cui la Bonaccorti ha condiviso la sua storia, la Merlino ha aggiunto: “Ha raccontato la sua malattia senza infingimenti, così com’è stato…”.

Le polemiche del Covid e la disinformazione

Nel contesto della salute, Myrta ha voluto collegarsi con il dottor Matteo Bassetti, presentando il suo nuovo libro ‘Pinocchi in camice – Sulla salute non si scherza’. Una scelta che ha evocato nella conduttrice i ricordi dei giorni cupi del Covid, dichiarando con veemenza: “Le caz**te che abbiamo sentito girare io ancora rabbrividisco…”**. La Bonaccorti, intervenendo, ha sottolineato come alcuni la accusino, attraverso i social, di aver avuto problemi di salute a causa dei vaccini: “E quante ne scrivono a me…Dicono che quello che ho avuto è tutta colpa dei vaccini…”.

L’inquietante realtà della sanità

La Merlino ha voluto portare alla luce la storia di una donna che, a differenza della Bonaccorti, ha trovato ostacoli nel ricevere le cure necessarie. La stessa donna ha rivelato di non potersi permettere cure private a causa dei costi elevati, lamentando: “Chi non ha i soldi non può curarsi e deve morire…”. Queste parole hanno visibilmente colpito la Merlino, che ha risposto con indignazione: “Sono parole molto amare ‘se la gente non ha i soldi può anche morire’, però purtroppo un anno e due mesi di attesa per una cosa così importante non si può sentire…”. Bassetti, intervenuto, ha ribadito l’importanza di una riflessione sul sistema sanitario italiano.

Dopo una profonda discussione sul sistema sanitario, la conversazione si è gradualmente spostata su altri temi, evidenziando ancora una volta l’ampia gamma di argomenti trattati nel programma della Merlino.