Ballando, Mammucari mette in difficoltà la Carlucci: “Stai offendendo la Ventura”, la reazione inaspettata della Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

Il 18esimo capitolo di “Ballando con le stelle” ha preso il via Sabato 21 ottobre. Con un cast stellare che vanta nomi come Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Lino Banfi, Wanda Nara e Rosanna Lambertucci, l’attenzione era al massimo. Mammucari si è distinto, come al solito, con le sue battute divertenti rivolte a colleghi come Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli, prendendo in giro, sempre in modo ironico, anche Rosanna Lambertucci.

I dietro le quinte di “Ballando Segreto”

“Ballando Segreto“, disponibile su Rai Play, offre un’immersione nei dietro le quinte del famoso programma, presentando conversazioni tra Milly, gli autori e i protagonisti. In una di queste chiacchiere, Teo Mammucari ha ironizzato su Simona Ventura, etichettandola come “palo di scopa“. Questo commento è nato da una discussione su come sia più semplice per una concorrente femminile vincere rispetto a un uomo. Mammucari ha sottolineato: “Milly devo dire una cosa – parlando con la maestra ha detto una cosa sacrosanta: ‘noi maestre abbiamo vinto una volta sola, mentre gli uomini 3/4 volte’. Perché gli uomini accompagnano le donne, mentre a lei dovrei portarla io e quindi è più penalizzata.”

La risposta scherzosa della Carlucci

Rispondendo al commento di Mammucari, Milly Carlucci ha dichiarato: “Nella coppia è la donna quella che fa tutta la bellezza di quello che succede, quella che fa acrobazie, linee…quando la donna è un palo di scopa…”. A questa risposta, Mammucari ha replicato con umorismo: “Stai offendendo la Ventura…guardala, come per dire ‘è un palo di scopa, sai di chi parlo’, che persona…” La Carlucci ha riso, negando qualsiasi intento di deridere la Ventura, condividendo la risata con gli autori presenti.

Momenti salienti della prima puntata

La prima puntata ha offerto molto più che semplici battute. I concorrenti hanno condiviso storie personali attraverso le loro esibizioni, con Lino Banfi che ha emozionato tutti con un valzer dedicato a sua moglie, recentemente scomparsa, ballato insieme ad Alessandra Tripoli.