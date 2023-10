Alex Belli a Tale e Quale Show, l’opinione di Soleil a cui lui risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli continua a mostrare il suo talento artistico a “Tale e Quale Show“, offrendo al pubblico spettacolari imitazioni di artisti come Ligabue, Rosa Chemical, Stash dei The Kolors e Mr Rain. Ma chi meglio di Soleil Sorge, una vecchia conoscenza di Alex, per esprimere un’opinione sulle sue performance?

Complimenti da Soleil: “Ha un talento raro” Parlando della performance di Alex, Soleil Sorge non ha nascosto la sua ammirazione per l’artista. L’ex partecipante al Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Se lo sto seguendo? Sì assolutamente. E voglio anche spezzare una lancia in suo favore. L’importante è la capacità di saper intrattenere. Alex è veramente molto bravo e non ho nulla da dire.” Ha poi rievocato i momenti trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip, sottolineando la grande abilità di Alex nell’entertainment: “Abbiamo fatto spettacoli, messe in scene teatrali, abbiamo creato mille personaggi e giochi di tutti i tipi. E saperlo fare durante la diretta e con i tempi televisivi non è da tutti e lui ci riesce. Quindi posso soltanto dire che è bravo”.

Un passato insieme e un forte legame

L’opinione di Soleil non è solo quella di un semplice osservatore, ma di qualcuno che ha condiviso con Alex Belli momenti intensi nella casa del Grande Fratello Vip. L’amicizia tra i due è evidente e la loro capacità di collaborare e creare insieme ha lasciato un segno nel programma.

La reazione di Alex: un segno di apprezzamento Dopo aver letto le parole di Soleil, Alex ha mostrato il suo apprezzamento per i complimenti piazzando un “like” ad un tweet che citava le parole dell’influencer. Un piccolo gesto che sottolinea il rispetto e la stima reciproca tra i due.