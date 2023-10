Laura Chiatti: «I miei figli di 7 e 8 anni dormono con me e il loro papà», il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice italiana Laura Chiatti, recentemente, ha toccato temi delicati come la tossicità dei social media e l’educazione dei figli, in una nuova intervista. Con una carriera brillante alle spalle, la Chiatti conosce bene il prezzo della fama: essere continuamente sotto l’occhio critico del pubblico.

Il peso delle parole per un VIP

Essere un personaggio pubblico significa spesso affrontare giudizi e critiche, indipendentemente dal contesto in cui una dichiarazione viene rilasciata. Un esempio recente riguarda la Chiatti, che ha subito attacchi per aver condiviso la sua personale visione sugli uomini che lavano e stirano. Tuttavia, l’attrice ha chiarito che il suo commento era parte di un’intervista scherzosa: «non stavo certo parlando dei ruoli di genere che devono esserci nella società, parlavo solo di me».

L’educazione di due piccoli

Nonostante le polemiche, Laura Chiatti tiene molto all’educazione dei suoi figli. La mamma di due maschietti, di 8 e 7 anni, si impegna a insegnare loro l’importanza delle differenze e della lotta contro gli stereotipi. Ma c’è un aspetto della sua vita familiare che ha sorpreso molti: il co-sleeping.

Co-sleeping: una scelta di famiglia

L’attrice ha rivelato una pratica intima della sua famiglia: lei, il marito e i figli condividono lo stesso letto, una pratica nota come co-sleeping: « Sono a favore del co-sleeping. Si può dire o quelli che non lo sono si offendono? Stiamo tutti in un letto oversize con un lettino attaccato vicino. Sono calci, botte, ma poi cresceranno e quest’intimità finirà, per cui intanto ce la godiamo. Io ho dormito con i miei fino ai 14 anni. Tornavo da una serata con le amiche e mi infilavo nel loro letto». Tuttavia, è consapevole che questa profonda intimità con i figli non durerà per sempre, dato che crescendo, le cose cambieranno.

Il popolo dei social l’ha criticata anche per questa pratica ritenendo che sia più giusto che i bambini dormano ognuno nel proprio letto.