Sonia Lorenzini e Soleil lite in diretta, lo scambio di battute è al vetriolo

Soleil Sorge, nota per i suoi numerosi collegamenti in diretta, ha nuovamente fatto parlare di sé. Questa volta, durante una diretta su SDL Tv, ha ribadito di stare vivendo serenamente la sua vita da single. Ma non è tardato ad arrivare l’intervento pungente di Sonia Lorenzini che le ha lanciato: “Sei una donna, non sei una santa. Senti io volevo dirti che sto ancora aspettando il tuo libro e i 10 Euro che mi avevi promesso. Io e lei abbiamo discusso sui social“.

La risposta pungente di Soleil

La Sorge, notoriamente non timida, ha subito risposto alla Lorenzini, toccando una nota dolente relativa a un pettegolezzo che la coinvolgeva. Soleil ha insinuato che Sonia avrebbe parlato di una presunta relazione con un attore della serie ‘Mare Fuori’, un dettaglio che però, secondo Soleil, non sarebbe affatto vero: “Parlando di lei e di sentimenti. E lei diceva di uscire con un attore di Mare Fuori. Peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità se vuoi in questo caso.” Poi, con un tono pacato ma caustico, ha aggiunto: “Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore… Eviterò di risponderti per gentilezza”.

La Lorenzini non si tira indietro

In risposta alle parole di Soleil, la Lorenzini non ha esitato a difendersi: “Cosa non coincide Soleil? Sparala. Mi paghi in visibilità? Sì guarda avevo proprio bisogno di te, insegnami la vita”. Sonia poi ha evidenziato come, a suo avviso, Soleil avrebbe costruito la sua notorietà sul gossip durante la sua permanenza al Grande Fratello, sottolineando che lei non ha mai fatto lo stesso.