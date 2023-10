Eleonora Pedron, incredibile su chi fa la tesi per la sua  seduta di laurea

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Pedron, l’ex Miss Italia, si appresta a concludere il suo percorso universitario in Psicologia. E la sua tesi ha un sapore particolare: prende spunto dal racconto della sua vita. Nonostante le difficoltà, Eleonora ha trovato la forza e la determinazione di perseguire questo obiettivo, mettendo da parte i suoi dolori passati per concentrarsi sui suoi studi. “A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata. Gli alibi non mi mancano: studio fino alle 16, poi arrivano i miei ragazzi e sono tutta per loro“.

Autobiografia come fonte d’ispirazione

Nel 2021, Eleonora ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata “L’ho fatto per te”, in cui ha affrontato molti momenti dolorosi della sua vita. Questa riflessione interiore le ha dato la forza di procedere e di credere in sé stessa. “L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria.”

Un titolo carico di significato

Il titolo scelto da Eleonora per la sua tesi, “Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti'”, ha un profondo significato. Rappresenta un tentativo di utilizzare la propria esperienza personale per aiutare altri che hanno attraversato traumi simili. Questa missione ha origini nella tragedia personale vissuta da Eleonora: la perdita prematura di sua sorella, un dolore che l’ha profondamente segnata.

La vita oltre gli studi

Oltre ai suoi studi, Eleonora si gode una vita sentimentale felice al fianco dell’attore Fabio Troiano. La loro storia d’amore, iniziata nel 2019, è fiorita nonostante le sfide della distanza, con Fabio a Roma e Eleonora a Monte Carlo. Malgrado ciò, il loro amore è rimasto forte, come dimostrano gli anni insieme.