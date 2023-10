Valerio Scanu al veleno contro Rudy Zerbi: “Vergognati”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’ultima puntata di “Amici”, la polemica tra il cantante Valerio Scanu e il professore Rudy Zerbi torna ad accendersi. L’eco delle affermazioni di Luca Jurman, ex professore del talent show, ha trovato riscontro nella voce di Scanu, che ha chiaramente appoggiato le dure critiche rivolte da Jurman a Zerbi e alla Pettinelli. Quest’ultimo, soprattutto, è stato definito una “vergogna per la musica”, parola a cui Scanu ha dato pieno supporto.

Condivisione pubblica e passate tensioni

Sul suo profilo Facebook, Valerio Scanu ha rilanciato il post di Jurman aggiungendo: “Condivido, sottoscrivo, firmo!!”. La netta presa di posizione di Scanu evidenzia una tensione non sopita con Zerbi. Molti ricorderanno gli scontri tra i due, avvenuti già anni fa. Le parole di Jurman, che hanno invitato Maria De Filippi a “buttare fuori la m**da” dalle sue trasmissioni, hanno soltanto riacceso un fuoco mai realmente spento.

Gli scontri storici: un tira e molla senza fine

Non è la prima volta che Scanu manifesta il suo dissenso verso il talent e le figure al suo interno. Nel 2017, in seguito all’addio di Morgan da “Amici”, il cantante pronunciò parole di critica su Twitter, provocando la reazione di Zerbi, che ha etichettato Scanu come un “cantante fallito”. Tuttavia, gli scontri tra Scanu e il mondo di “Amici” non si limitano a Zerbi: Maria De Filippi è stata anch’essa al centro delle critiche del cantante, culminate in una disputa legale.

Il futuro delle polemiche: una pace possibile? Valerio Scanu ha sempre manifestato un certo dissenso verso il “sistema Amici”, pur riconoscendo il ruolo fondamentale che il talent ha avuto nel lancio della sua carriera. La recente polemica, che vede Zerbi al centro della bufera, solleva nuovamente il velo su una ferita non ancora rimarginata. Resta da vedere se Zerbi deciderà di rispondere o se sceglierà la via del silenzio.