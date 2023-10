Rosanna Fratello, prima una valanga di critiche contro Loretta Goggi e poi intima: “Non si permettesse mai più”

0 SHARES Condividi Tweet

L’opinione pubblica si è scossa di fronte alle affermazioni fatte da Rosanna Fratello a Samantha Suriani su Tag24. Al centro della tempesta, Loretta Goggi, giudice di “Tale e Quale Show”. Rosanna Fratello ha accusato la Goggi di ‘gelosia’ e l’ha descritta come ‘una cantante con una vocalità anonima’. Un punto focale dell’intervista ha riguardato il commento della Goggi sulla Prati: “Non è la prima volta che parla di me e così questa volta ho pensato di difendermi. Lei a Tale e Quale Show ha parlato del mio vibrato, ma in realtà io non avevo un vibrato prima e non ce l’ho nemmeno oggi. Lei è lì per giudicare i concorrenti e non me.”

Rimando agli anni ’70

Il cuore del disaccordo tra le due artiste potrebbe avere radici decennali. La Fratello ha menzionato un’eventuale gelosia legata agli anni ’70, quando cantava “Amsterdam” e tra i ballerini c’era Gianni Brezza, marito di Goggi. Ha dichiarato: “Quando cantavo Amsterdam tra i ballerini c’era il suo amato marito Gianni Brezza e magari ha pensato qualcosa di strano. In generale a me sembra tutta gelosia.”

Dubbi sul passato e ombre sulla professionalità Rosanna Fratello ha, inoltre, sottolineato la presunta incertezza di Loretta sul produttore Cristiano Malgioglio e le sue canzoni. Ma la Fratello ha risposto in modo aspro riguardo alla canzone della Goggi, “Taratapunzi-e”, paragonandola al suo brano storico: “Ma poi lei pensa che “Taratapunzi-e” sia un brano migliore di “Sono una donna non sono una santa”? Ma è una cag***a.”

E poi le ha intimato di non scimmiottarla mai più: “La sua vocalità è anonima, anche perché lei fa l’imitatrice e non la cantante. Lei deve rispettare la mia professionalità e non può scimmiottare il mio vibrato come ha fatto in diretta”.

L’anteprima del prossimo episodio

Questo clima teso promette di accendere ulteriormente il prossimo episodio di “Tale e Quale Show”, dove Lorenzo Licitra ha recentemente brillato con la sua imitazione di Alex Baroni.