Festival del Cinema, durante la proiezione del film per una scena troppo audace il fidanzato dell’attrice, fuori di sé, abbandona la sala, di chi si tratta

Durante la proiezione del film “Te l’avevo Detto” al prestigioso Festival del Cinema di Roma, un episodio inatteso ha rubato la scena alla pellicola. L’attrice protagonista, Valeria Bruni Tedeschi, ha visto il suo fidanzato, Sofiane Bennacer, lasciare la sala in preda all’ira. La causa? Una scena particolarmente audace in cui l’attrice condivideva un momento “molto focoso” con l’attore Gianmarco Saurino, famoso per la sua apparizione nella serie Rai “Doc“.

La reazione di Bennacer:

Secondo quanto riportato da Dagospia, Bennacer, visibilmente turbato dalla scena, si è alzato e ha abbandonato la sala. Le fonti affermano che non era a conoscenza della natura così esplicita della scena. Valeria ha cercato di fermarlo, ma, come ha descritto il giornalista Ivan Rota, “Niente da fare, lui se ne va e l’attrice lo segue. Lui non ne sapeva niente. Si saranno chiariti?”, così ha scritto Dagospia.

La storia d’amore tra Bruni Tedeschi e Bennacer:

Il rapporto tra Valeria Bruni Tedeschi e Sofiane Bennacer ha suscitato molto interesse. La coppia, con una notevole differenza d’età – lei ha 59 anni e lui 26 – è insieme da oltre un anno. Si sono conosciuti sul set di “Forever Young”, un film diretto da Bruni Tedeschi, in cui Bennacer aveva un ruolo di primo piano. Nonostante gli ostacoli, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2022.

Mentre il Festival del Cinema di Roma dovrebbe celebrare il cinema, questa scena di gelosia ha inevitabilmente catturato l’attenzione dei media.