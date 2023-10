Gf, Anita parla in codice con Rosy per fare una clamorosa rivelazione

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una chiacchierata notturna con la sua coinquilina Rosy Chin, Anita Olivieri ha lasciato trapelare un segreto che ha fatto molto discutere. Sembra che l’influencer abbia avuto un flirt con un autore del popolare reality show Grande Fratello. La notizia non è passata inosservata tra i fan accaniti del programma, che avevano già notato degli scambi di “like” tra i profili social di Anita e quello dell’autore misterioso.

Indizi e supposizioni

Anita ha confidato a Rosy di essere entrata nella casa del Grande Fratello senza sottoporsi al solito provino, ma spinta da questo misterioso personaggio interno al programma. Inoltre, ha espresso preoccupazione per un possibile raffreddamento dell’interesse dell’autore verso di lei, in seguito ad apprezzamenti fatti da Anita su Mirko Brunetti, nuovo partecipante al reality. Ha esclamato: “Sono film mentali miei…magari gli dà fastidio di Mirko o Vittorio… Lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti.” E ha poi aggiunto con preoccupazione: “Comunque ho questa brutta sensazione e non è che mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci sia più quello ‘scambio di Mikado’.”

Indagini social e identità dell’autore

Gli appassionati del programma, armati di curiosità e determinazione, hanno subito iniziato a cercare indizi sui social network per scoprire l’identità dell’autore in questione. E le ricerche sembrano aver portato a Alessandro Santucci, noto come @iosonosantuz su Instagram. I due, infatti, si seguono e hanno condiviso numerosi “like” prima che Anita entrasse nella casa. Queste supposizioni sono state alimentate anche da Deianira Marzano, che ha riportato delle segnalazioni in merito.

Il passato sentimentale di Anita:

Ma la vita sentimentale di Anita non si limita al flirt misterioso. La partecipante ha raccontato di non sentirsi completamente single, avendo avuto una relazione decennale con un ex ragazzo. Dopo una pausa di due anni, quest’estate sembra ci sia stato un riavvicinamento tra i due, come dimostrato da alcune foto su Instagram.