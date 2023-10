“Anna Falchi e Beppe Convertini una coppia? No, come Gabriel Garko e la Arcuri”, chi sostiene questo

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, Anna Falchi e Beppe Convertini sono stati catturati dai paparazzi a Roma in momenti di intimità. Nonostante Anna Falchi avesse recentemente dichiarato di essere single e felice della sua situazione, godendosi la compagnia di sua figlia Alyssa, gli scatti pubblicati dal Nuovo Tv sembrano suggerire il contrario. Ma non tutto è come sembra: si sussurra che la storia potrebbe essere una mossa pubblicitaria.

Le reazioni degli esperti

Le foto rivelano i due conduttori in atteggiamenti affettuosi durante la notte per le strade di Roma, con abbracci e possibili baci. Tuttavia, c’è una certa dose di scetticismo riguardo all’autenticità di queste immagini. Giuseppe Candela, noto giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha paragonato la situazione a quella di altri celebri “flirt” passati come quello tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko, insinuando che potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria. La stessa Falchi ha descritto Convertini come un “caro amico”, mentre il rapporto tra i due è descritto come una “tenera amicizia”.

Gli amori passati

Anna Falchi ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. È stata sposata con Stefano Ricucci e, successivamente, ha avuto una relazione con Denny Montesi, padre di sua figlia Alyssa. Altre storie note includono quelle con l’ex deputato Andrea Ruggieri, Walter Rondinò, Rosario Fiorello e Max Biaggi. Per quanto riguarda Convertini, molti flirt gli sono stati attribuiti nel corso degli anni, ma raramente sono stati confermati. Una delle voci più consistenti risale al 2008, quando Giovanni Cavarretta sostenne di avere avuto una relazione con lui.

La carriera dei due conduttori

Attualmente, sia Anna Falchi che Beppe Convertini sono impegnati nella loro carriera televisiva presso la Rai. Convertini conduce “Unomattina in famiglia” insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, mentre Anna Falchi presenta “I Fatti Vostri” accanto a Tiberio Timperi.