La vita in diretta, Matano fa una gaffe su ‘Ballando con le stelle’: la reazione di Milly Carlucci è pungente

Nella conclusione dell’ultima edizione de La vita in diretta, Alberto Matano ha entusiasmato i telespettatori con un collegamento diretto con Ballando con le stelle. I riflettori erano puntati su Samuel Peron e Simona Ventura, descritti da Matano come tra i più forti del talent show. Questa affermazione ha però spinto la padrona di casa, Milly Carlucci, ad interrompere con una risposta pungente: “Beh diciamo, non bisogna cominciare a dire subito forte e non forte.“

Simona e Samuel: botta e risposta

L’ambiente è diventato ancora più elettrico quando Samuel ha pronunciato un noto detto: “Non si appende mai la pelle dell’orso prima di averlo catturato.” Simona Ventura, con la sua vivacità, ha subito ribattuto: “Sapevo non si vende la pelle dell’orso.“

Alessi, l’oracolo dello spettacolo

Nel contesto di Ballando con le stelle, Roberto Alessi ha assunto un ruolo quasi profetico, condividendo il suo pronostico. Ha indicato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, come uno dei concorrenti da tenere d’occhio. Inoltre, Matano ha fatto parlare di sé con uno scherzo a spese di Elenoire Casalegno durante l’appuntamento con La vita in diretta.

Amore sul set tra Lorenzo e Lucrezia?

Negli ultimi giorni, ci sono state voci su una possibile storia tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Milly Carlucci ha preferito mantenere il mistero. Ciò non fa altro che aumentare l’attesa per il prossimo appuntamento di Ballando con le stelle, previsto per il prossimo sabato. A rendere l’evento ancor più speciale, ci saranno i leggendari Pooh come ballerini per una notte.