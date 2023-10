Pomeriggio Cinque, Bianca Berlinguer si sfoga con Myrta Merlino: “Che difficoltà ha incontrato”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, giovedì 26 ottobre di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha affrontato un tema delicato: la solidarietà tra donne nel mondo dello spettacolo e della televisione. Prendendo spunto dalle dichiarazioni dell’attrice Giovanna Mezzogiorno, che ha lamentato l’assenza di opportunità lavorative dopo aver messo su peso durante la gravidanza, la Merlino ha condiviso la sua esperienza personale: “Devo essere sincera con voi a casa…Nel nostro mestiere le altre donne non sono tendenzialmente delle amiche…Penso sarebbe molto importante fare squadra tra donne…Lo vedo però poco…Dico la verità…”

Bianca Berlinguer e le sfide al TG3

Il discorso si è poi spostato su Bianca Berlinguer, conduttrice di “E’ sempre Cartabianca”, che ha parlato delle sfide affrontate durante il suo periodo come direttrice del TG3. La Berlinguer ha evidenziato come, nonostante le donne in posizioni di potere dovrebbero ricevere sostegno dalle colleghe, spesso ciò non accade: “Può capitare che ci siano dei problemi con le altre donne, però devo raccontare la mia esperienza personale quando sono stata direttrice del TG3…Lì mi sono resa conto di quanto sia difficile essere donne ed occupare una posizione importante…” Ha poi sottolineato come, paradossalmente, ha ricevuto più resistenze da parte dei colleghi maschi che dalle donne.

L’opinione della Berlinguer sui “complimenti” non richiesti

Un altro argomento caldo è stato quello dei “complimenti” non richiesti rivolti alle donne per strada. Anche su questo tema, Bianca Berlinguer non ha esitato a esprimere la sua opinione: “E’ una cosa che capita frequentemente…Lo trovo insopportabile, e anche da giovane…Capitava che facessero apprezzamenti…L’ho sempre trovato insopportabile…Voglio essere libera e padrona di camminare per strada di giorno o di notte…”

Volgarità e il limite del rispetto

Concludendo il programma, Myrta Merlino ha sollevato il tema della volgarità nei complimenti, chiedendo alla Berlinguer come reagirebbe a certi tipi di apprezzamenti. La Berlinguer ha sottolineato come ci siano nette differenze tra complimenti sinceri e commenti volgari.