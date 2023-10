Gf, Cesara Buonamici fa una domanda a Beatrice su Varrese, la sua risposta sorprende tutti e la Buonamici li sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, giovedì 26 ottobre, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si sono ritrovati sotto i riflettori per un intenso confronto. La Luzzi ha voluto subito chiarire il suo punto di vista affermando: “Io a te ho detto solo due cose, che sei individualista e l’altra dopo aver affermato di aver infranto un patto. Ovvero che sei un serpente”. La risposta di Varrese non si è fatta attendere: “Non mi sento un serpente, ma di lei lo penso. Mi fa sorridere tutto questo, non riesci a tenermi in considerazione. Quando non ci sono mi cerchi e non so perché! Forse provi qualcosa nei miei confronti!”.

Il televoto e le parole di Cesara

Il televoto ha rappresentato un altro momento di scontro tra i due protagonisti. Mentre Beatrice Luzzi si è detta fiduciosa di una sua possibile vittoria, Massimiliano Varrese ha espresso incertezza, trattandosi del suo primo televoto. Cesara Buonamici non ha perso l’occasione di interrogarli sulla loro relazione, chiedendo a Beatrice cosa potesse apprezzare in Massimiliano ma anche il contrario. La risposta di Varrese è stata: “Un qualcosa che mi può piacere di lei. Io in quell’abbraccio ci speravo. Mi piace comunque la sua eleganza e dialettica e il suo cinismo.” La reazione di Beatrice? Un sorriso che ha lasciato molto all’immaginazione. E la Buonamici ha commentato così: “Noi vi abbiamo visto sospetti. Stuzzicarvi, poi avvicinarvi, siete sospetti”.

Letizia Petris: tra rapporti, dubbi e lacrime

La serata non ha avuto solo Varrese e Beatrice come protagonisti. Letizia Petris è stata al centro dell’attenzione a causa della sua relazione con Paolo. Dopo un abbraccio con un altro concorrente, Vittorio, la tensione tra i due è cresciuta. La Petris ha ribadito di vedere Paolo solo come un amico e ha condiviso le sue riflessioni sulla loro relazione, che dura da quasi tre anni.

Una lettera inaspettata e le parole di Signorini

Il colpo di scena della serata è stato quando Signorini ha rivelato l’esistenza di una lettera indirizzata a Letizia da parte del suo fidanzato Andrea. In essa, Andrea esprime il bisogno di “metabolizzare” ciò che ha visto nella Casa. La domanda di Signorini sulla libertà di Letizia all’interno della Casa ha ricevuto una risposta affermativa, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.