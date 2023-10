Canale 5 lanciata la bomba, via Gerry Scotti, chi arriva al suo posto

0 SHARES Condividi Tweet

La televisione è dinamica e i palinsesti sono in continuo mutamento. Canale 5 ha scelto di apportare una significativa modifica al suo schema domenicale. “Terra Amara”, dopo aver ricevuto ottimi feedback nella fascia daytime con picchi del 24% di share e oltre 3 milioni di spettatori, guadagnerà la prestigiosa collocazione della prima serata. Una mossa inaspettata, visto che il posto era originariamente destinato a “Io Canto Generation” condotto da Gerry Scotti.

La Sfida in Prima Serata

La decisione di Canale 5 pone “Terra Amara” in diretta competizione con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, un programma che ha saputo attirare numeri simili in termini di ascolti. La vera domanda, però, è se “Terra Amara” riuscirà a superare o almeno eguagliare il successo di Fazio e tener testa anche alla seconda stagione della fiction “Cuori”. “E’ una scelta audace, e solo il tempo dirà se avrà successo,” commenta un insider.

Mediaset e la sua storia con le soap

Le soap opera hanno da tempo rappresentato un punto di forza per Mediaset, in particolare a Cologno Monzese, dove sono un pilastro fondamentale nel palinsesto di Canale 5. Hanno sempre garantito buoni ascolti e hanno servito come eccellenti lead-in per altri programmi. “Le soap sono un cardine per noi, e Terra Amara non fa eccezione,” ha dichiarato un rappresentante della rete.

La decisione precedente e le aspettative future

A settembre, si era già parlato della possibilità di vedere “Terra Amara” in prima serata. Tuttavia, la mancanza di menzione nelle presentazioni dei palinsesti di Mediaset aveva generato dubbi. Ora, sembra che la rete sia pronta a fare questa scommessa, anche se ciò significherà mettere da parte “Io Canto Generation”. “La sfida con Fazio e Rai sarà interessante, ma siamo pronti,” afferma una fonte vicina a Mediaset.