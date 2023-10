Fiorello, Fedez gli svela che sarà il direttore artistico di Sanremo, ecco poi cosa succede

0 SHARES Condividi Tweet

L’atmosfera divertente e frizzante tra Fiorello e Fedez ha tenuto banco stamattina nei media. Durante la puntat di oggi, venerdì 27 ottobre di ‘Aspettando Viva Rai2’, Fiorello ha simulato una telefonata con Fedez, nel quale il rapper avrebbe dichiarato: «La Rai mi ha proposto la direzione artistica di Sanremo, credo che accetterò». Tale dichiarazione ha immediatamente catturato l’attenzione dei media, portando la “notizia” sui titoli di numerosi giornali.

Il contesto della gag

Tutto è iniziato quando Fiorello ha voluto giocare sulla prossima apparizione di Fedez da Fazio: «lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro», ha scherzato lo showman siciliano. La simulata chiamata tra Fiorello e un imitatore di Fedez ha poi approfondito il tema. Durante questa chiamata, “Fedez” ha rivelato dettagli sul suo presunto coinvolgimento con Sanremo e altri progetti futuri. Una delle domande poste da Fiorello, riguardante la retribuzione offerta dal canale Nove, ha concluso il siparietto con una nota di mistero: «Posso non rispondere a questa domanda?».

Fedez interviene per mettere le cose in chiaro Dopo lo scherzo, Fedez ha sentito la necessità di intervenire per fare chiarezza. Con un post su Instagram, ha esclamato: «Mi sono appena svegliato perché con X Factor abbiamo fatto tardi e mi sono trovato su tutti i giornali, è una roba assurda. Era un tipo che parla come me, sembravo io». È chiaro che il rapper voleva assicurarsi che il pubblico sapesse che si trattava solo di uno scherzo.