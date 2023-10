X Factor, una battuta di Fedez causa grande imbarazzo, la Michielin lo gela

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la diretta di X-Factor di ieri, giovedì 26 ottobre, trasmessa su Sky1, Fedez ha lasciato tutti senza parole con una battuta piuttosto discutibile. Nonostante le preoccupazioni per la sua salute, visto il recente ricovero all’ospedale Fatebenefratelli a causa di un’emorragia, il rapper ha preso parte allo show. Tuttavia, durante la serata, ha fatto una battuta riguardante il concorrente Settembre, scatenando reazioni immediatamente negative sui social. “Facciamo un applauso agli autori che hanno assegnato a Settembre il codice numero 11,” ha detto, causando un silenzio imbarazzante nello studio. Ambra Angiolini ha reagito con un leggero “Ahh”, mentre Francesca Michielin, la conduttrice, ha cercato di risolvere l’atmosfera tesa dicendo: “Sorvoliamo”.

Chi è Settembre?

Il giovane artista sotto la guida di Dargen D’Amico è noto come Settembre, ma il suo nome completo è Andrea Settembre. Originario di Napoli e appassionato di musica dalla tenera età di 6 anni, ha seguito diversi corsi di canto e danza. La sua dedizione alla musica lo ha portato a iscriversi a un’accademia specializzata dove ha perfezionato le sue tecniche vocali.

Carriera in ascesa di Settembre

Nel 2018, Settembre ha partecipato al Festival Show, uscendone vincitore. Nello stesso anno ha lanciato il suo canale YouTube e un profilo TikTok, raccogliendo quasi un milione di follower. Nel 2022, ha partecipato come finalista all’evento “Deejay on stage” organizzato da Radio Deejay, consolidando ulteriormente la sua presenza nell’industria musicale italiana.

La reazione dei social

La battuta di Fedez ha scatenato numerose reazioni sui social. Molti utenti hanno espresso la loro disapprovazione per l’arguzia, ritenendola di cattivo gusto e non appropriata per un contesto come quello di X-Factor.