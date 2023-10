Grande Fratello: Varrese critica Grecia e Beatrice come attrici, Signorini lo affonda: “Non sei Mastroianni”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 26 ottobre, l’attenzione è stata catturata dalle aspre parole di Massimiliano Varrese rivolte a Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Dopo essere finito in nomination a seguito delle accuse di Colmenares, Varrese ha espresso il suo disappunto in modo piuttosto diretto.

Il duro confronto

Varrese, nel suo sfogo, ha definito la Colmenares come «un’attricetta da soap opera», aggiungendo che né lei né la Luzzi hanno avuto carriere degne di nota. Queste parole non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione del conduttore Alfonso Signorini. Durante la diretta, Signorini ha corretto Varrese con tono deciso: «Massimiliano, hai detto che Beatrice e Grecia dicono solo cattiverie, ma anche tu ne hai dette di tremende. E non è che sta parlando Marcello Mastroianni. Si può anche parlare con stile».

Varrese si difende

L’attore, pur cercando di giustificare le sue parole, non ha fatto marcia indietro sulle sue opinioni. Varrese ha sottolineato: «Io ho sempre incassato. La scorsa puntata la signora Colmenares, che non riesce mai a capire le situazioni, interviene su argomenti che non conosce. Fare illazioni e diffamazioni su intenzioni ignote e giudicare le intenzioni altrui è davvero sgradevole. Quella sera mi ricordo che Heidi era pensierosa; l’ho abbracciata e le ho chiesto se voleva parlare. Lei mi ha detto di no e io me ne sono andato».

Il Grande Fratello tra polemiche e tensioni Quest’ultima puntata ha dimostrato quanto siano alte le tensioni tra i concorrenti. Le parole di Varrese e le reazioni che ne sono seguite hanno acceso ulteriormente il dibattito tra i fan dello show e hanno rivelato quanto siano profonde le divisioni tra i partecipanti.