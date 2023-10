X Factor 2023: Morgan critica ‘Bellissima’ di Annalisa, suscitando l’ira di Ambra

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre X Factor 2023 dà il via ai suoi live show, una delle critiche più acerrime emerge dal giudice Morgan, puntando il dito sulla scelta di Ambra.

La scelta controversa di Ambra

La famosa trasmissione di Sky, X Factor, è tornata con i suoi live show il 26 ottobre. I giudici – Fedez, Ambra, Dargen e Morgan – sono pronti per guidare i loro concorrenti alla vittoria. Tuttavia, la serata ha riservato una sorpresa quando Ambra ha scelto “Bellissima” di Annalisa per Matteo Alieno Pierotti, presentandolo in uno stile minimal. Fedez non ha nascosto il suo disappunto, dicendo: «Non mi è piaciuto che tu abbia cambiato la melodia di questa canzone, non sei riuscito a migliorarla e quindi non mi è piaciuto».

Morgan mette in dubbio “Bellissima”

La presa di posizione di Morgan ha, però, acceso ulteriori dibattiti. Egli ha commentato: «Tu potresti cantare tutto – io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente».

Il merito di Annalisa

“Bellissima” non è solo una canzone qualsiasi. Ha segnato record significativi per Annalisa, rimanendo in classifica per 52 settimane consecutive a settembre 2023 e diventando il singolo di un’artista solista femminile più venduto nella storia della FIMI. Questi risultati palesano l’impatto e l’importanza di “Bellissima” nel panorama musicale italiano.