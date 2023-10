Elisabetta Gregoraci, è morta la nonna a 102 anni, la conduttrice distrutta dal dolore

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci ha comunicato ai suoi fan la scomparsa della sua amatissima nonna, Elisabetta, che aveva festeggiato il traguardo dei 102 anni proprio quest’estate. La Gregoraci, molto affezionata alla nonna, aveva scelto di rendere specialissimo il compleanno della nonna quest’anno, raggiungendola in Calabria e condividendo il momento con la sua famiglia. Sui social aveva condiviso: «Grata di poter essere al tuo fianco». Una frase che oggi risuona con profondo dolore, visto l’addio di questa mattina.

Ricordi di un compleanno speciale

Durante la celebrazione del 102° compleanno della nonna Elisabetta, la Gregoraci aveva sottolineato il valore e l’importanza di questo traguardo. Non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ricordare il profondo legame tra nipote e nonna, che condividono lo stesso nome. La showgirl aveva persino interrotto le sue vacanze estive per tornare nella sua Calabria d’origine e celebrare l’evento accanto alla nonna.

Dediche e Supporto dei Fan

La dolce dedica di Gregoraci alla nonna ha riscosso grande affetto e sostegno da parte dei fan e colleghi nel mondo dello spettacolo. Su Instagram, la conduttrice aveva condiviso: «La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta». Tra i commenti che spiccavano, Caterina Balivo aveva notato: «Le nonne non lasciano mai le borse, auguri mi avete commossa», riferendosi alla caratteristica borsetta della signora. Anche Alba Parietti e Simona Ventura si erano unite agli auguri con semplici ma calorosi messaggi.

Il legame tra Elisabetta Gregoraci e la nonna Elisabetta era evidentemente profondo e sincero.