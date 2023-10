Eleonora Giorgi stoccata al veleno contro Carlo Verdone: “Perché non vuole più stare accanto a me”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Eleonora Giorgia oggi è stata ospite del programma “La volta buona“, presentato da Caterina Balivo. In questa occasione, si è aperta su diversi aspetti della sua vita, offrendo spunti interessanti sulla sua carriera, sulla vita privata e sui rapporti con ex colleghi e familiari.

Ciavarro, l’ex-marito assente

Il focus dell’intervista si è spostato sul suo rapporto con l’ex-marito, Massimo Ciavarro, con il quale ha avuto un figlio, Paolo. Nonostante il lieto evento dell’arrivo del nipotino Gabriele, frutto dell’unione di Paolo e Clizia Incorvaia, Eleonora ha rivelato che Ciavarro è assente dalla vita del piccolo. “Si è isolato. Forse ci siamo visti due volte appena da quando c’è il nipotino“, ha detto l’attrice. Malgrado ciò, Eleonora ha espresso la speranza di un possibile riavvicinamento “Ci tornerei. Se lui si ravvedesse rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un’amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi”.

L’amore per il nipote

Se da un lato Eleonora ha espresso dispiacere per l’atteggiamento dell’ex-marito, dall’altro ha sottolineato la gioia e l’amore che prova per il nipotino Gabriele. Ha anche manifestato la sua volontà di essere una nonna presente e coinvolta nella vita del piccolo.

Verdone e le “buche”

L’intervista ha toccato anche temi professionali. Parlando di Carlo Verdone, regista che l’ha lanciata con “Borotalco”, Eleonora non ha esitato a esprimere qualche critica. Ha infatti rivelato che, nonostante la loro amicizia, Verdone tende a darle buca e non la coinvolge nelle sue storie su ‘Vita da Carlo’. Con una nota ironica, l’attrice ha poi suggerito che forse Verdone evita di mostrarsi con lei a causa della sua luminosità, accennando anche ai trattamenti estetici che lei ha fatto: “Siamo amici ma mi dà spesso buca. Non mi chiama neanche per le sue storie in ‘Vita da Carlo’. Secondo me non si vuole far vedere con me, perché sono più luminosa. Ho questa impressione. Gli uomini come lui non hanno fatto niente, io invece qualche lavoretto l’ho. Secondo me gli scoccia”.