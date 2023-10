Nino Frassica, ancora nessuna notizia del suo gatto Hiro e lui prende una importante decisione

0 SHARES Condividi Tweet

Il famoso attore Nino Frassica è in ansia per la scomparsa del suo adorato gatto, Hiro. Nonostante gli sforzi dell’attore e di sua moglie Barbara Exignotis, il felino di razza sacro di Birmania rimane introvabile. Smarrito a Spoleto, in Umbria, mentre Frassica era lì per le riprese della quattordicesima stagione di “Don Matteo 14″, Hiro è ora al centro di un appello disperato dell’attore, che sospetta un possibile rapimento.

Ricompensa raddoppiata

Inizialmente, Frassica aveva promesso una ricompensa di 5.000 euro a chi avesse fornito informazioni utili per ritrovare Hiro. Tuttavia, di fronte alla prolungata assenza del suo amico a quattro zampe, ha deciso di raddoppiare l’offerta. “Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000”, ha dichiarato l’attore su Instagram, condividendo anche il numero da contattare (3396919166) e alcune foto del gatto nella speranza che qualcuno possa fornire indicazioni utili.

Frassica e la ricerca

Nonostante l’uso di cani molecolari e altri mezzi, Hiro non è ancora stato ritrovato. Frassica ha espresso la sua preoccupazione su Instagram, sottolineando che il gatto potrebbe essere trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. «Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo», ha condiviso Frassica, che partirà per Roma il 28 ottobre, sperando in buone notizie al suo ritorno.

La situazione è chiaramente molto stressante per Frassica, che non ha esitato a utilizzare i suoi canali social per sensibilizzare il pubblico sulla scomparsa del suo gatto e offrire una cospicua ricompensa. La speranza è che Hiro possa tornare presto al fianco del suo affezionato padrone.