Tale e Quale, Malgioglio sbotta contro Alessia Marcuzzi: “Sei una bugiarda”, tensione in studio

Al centro dell’attenzione della puntata andata in onda ieri, venerdì 27 ottobre di “Tale e Quale Show” troviamo Cristiano Malgioglio, il paroliere noto per le sue osservazioni pungenti e dirette. Questa volta, ha preso di mira la performance di Pamela Prati, che ha interpretato “Chica chica boom chic” vestita come Carmen Miranda. “Non ti sei mossa bene, poi hai avuto una pronuncia terribile. Se avessi continuato a cantare questa frutta si sarebbe ammuffita“, ha esclamato Malgioglio, attirando le risate del pubblico.

Contrasti in Giuria

Mentre Alessia Marcuzzi, ospite d’onore della giuria, elogiava la Prati per gli sforzi nel cantare e ballare simultaneamente, Malgioglio ha prontamente replicato: “Come sono bugiardi“. Infatti, ha accusato la Marcuzzi e il resto della giuria di non dire sempre la verità. A suo dire, solo lui è l’onesto tra loro, una figura che, per quanto cinica a tratti, ha sempre detto le cose come stanno.

Scontro tra personalità

Non si è fermato alla sola Marcuzzi. Prima di lei, il paroliere aveva lanciato una stoccata anche a Giorgio Panariello, che aveva elogiato l’esibizione di Alex Belli. Malgioglio, in disaccordo, ha sottolineato: “Io sono l’unico che dice la verità, Giorgio si appoggia sempre a Loretta. Io non mi appoggio a nessuno, non ne ho bisogno, sono trasparente“. Panariello ha replicato difendendo la sua posizione, sottolineando che lui e Loretta Goggi rappresentano spesso la parte più clemente della giuria.

Dinamiche e successo

Tali contrasti e dinamiche hanno contribuito al successo di “Tale e Quale Show“. Con figure come Malgioglio, che non ha paura di dire ciò che pensa, insieme a giurati più miti, lo show ha mantenuto un equilibrio perfetto. Questo equilibrio ha reso la trasmissione una preferita del pubblico, come evidenziato dai suoi impressionanti ascolti e share.