Melissa Satta a Belve: “La Canalis? Non è della mia generazione”, Elisabetta replica e fa boom di like

Melissa Satta, durante una recente apparizione nel programma “Belve“, ha sollevato qualche sopracciglio quando ha parlato della sua percezione di Elisabetta Canalis. Affermando che la vedeva “di un’altra generazione“, la Satta ha voluto distanziarsi dalla competizione pubblica con la Canalis. Ha dichiarato: “Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse… Non c’è mai stata la volontà di essere associata a lei“. Nonostante entrambe abbiano condiviso un passato come veline di “Striscia la Notizia” e relazioni con Bobo Vieri, la Satta sottolinea l’assenza di una vera competizione tra loro.

La Canalis risponde tra ironia e supporto dei fan L’ex velina Canalis ha replicato in maniera giocosa. Su Instagram, dopo aver postato una sua foto, un amico ha fatto un simpatico riferimento all’intervista della Satta. La Canalis ha risposto usando le emoji di una vecchietta e di una festaiola, ironizzando sull’accusa di essere “di un’altra generazione”. I fan si sono schierati dalla sua parte, con commenti come “Io credo sia proprio di un altro pianeta” e “La generazione il tempo si è fermato“. Nonostante la differenza d’età, che effettivamente ammonta a soli 8 anni, l’amore e il supporto dei fan per Canalis sembrano inossidabili.

Amicizia nonostante tutto

Sebbene le parole della Satta abbiano generato clamore, è fondamentale ricordare che tra le due donne non c’è alcun astio reale. Quest’estate, infatti, sono state insieme in Sardegna con i loro partner, dimostrando che le loro vite private sono molto diverse da quanto presentato nei media.

Altre polemiche dell’intervista

Nel corso dell’intervista a “Belve”, Melissa Satta non ha risparmiato nemmeno Paola Ferrari, definendola “rosicona“. Anche in questo caso, la risposta non si è fatta attendere, con la Ferrari che ha prontamente respinto l’accusa. L’intervista della Satta ha, dunque, generato più di una reazione nel mondo dello spettacolo.