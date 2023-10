Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio fa impallidire Carlo Conti: “Se lo facessi, l’Italia impazzirebbe”

0 SHARES Condividi Tweet

La scena si è aperta sul ritorno di Maria Teresa Ruta al “Tale e Quale Show” con un cappello stravagante, una Caravella, in omaggio a Nancy Sinatra, l’artista che ha scelto di impersonare. La Ruta ha spiegato con umorismo il significato dietro il suo cappello, riferendosi all’epica scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. E ha aggiunto un tocco nostalgico citando le sue apparizioni passate a “Giochi senza frontiere”, dove la Caravella rappresentava il jolly dell’Italia.

Una performance da ricordare

Sul palco, Maria Teresa ha brillato interpretando la leggendaria “These boots are made for walkin'” di Nancy Sinatra, mostrando una vitalità e un carisma impressionanti. Evidentemente si è divertita, e la sua performance ha trasmesso questa energia al pubblico.

Cristiano Malgioglio e le sue rivelazioni

Ma la serata non si è fermata alla sola esibizione. Cristiano Malgioglio, noto per i suoi commenti taglienti e le sue divertenti divagazioni, ha preso la parola, rivelando che, contrariamente alle sue solite simpatie, non ha mai amato Nancy Sinatra come cantante. Tuttavia, ha espresso la sua ammirazione per la donna emancipata e libera che rappresentava. Durante il suo commento, una divertente parentesi è stata la sua battuta sul microfono mal funzionante, che ha portato a un riso generale.

Ma il vero momento di ilarità è arrivato quando Malgioglio ha condiviso l’aneddoto di Nancy Sinatra che ha posato nuda per Playboy a 54 anni e la reazione positiva di suo padre, Frank Sinatra. La stessa rivelazione ha aperto la porta a una delle classiche e audaci proposte di Malgioglio: quella di posare anch’esso nudo, sottolineando come lui avesse un fisico invidiabile. La risposta scherzosa di Carlo Conti, l’affermazione “Ci crediamo sulla fiducia” non ha fermato Malgioglio che ha aggiunto: “Da giovane non mi piacevo tanto, però adesso, vi giuro, se io posassi nudo sicuramente sarei straordinario e l’Italia potrebbe impazzire”.

La critica di Panariello

Giorgio Panariello, non da meno, ha aggiunto la sua nota umoristica. Dopo aver elogiato la “grinta” di Malgioglio, ha rilasciato un commento scherzoso sull’esibizione della Ruta, dicendo che non aveva compreso completamente la canzone e che poteva essere chiunque, anche la fioraia sotto casa sua.