Tale e Quale Show: l’inaspettato travestimento di Malgioglio fa impazzire il pubblico

L’inizio di una nuova puntata del “Tale e Quale Show” ha riservato una sorpresa tanto divertente quanto inaspettata: il giudice Cristiano Malgioglio, noto per i suoi look audaci e stravaganti, ha deciso di celebrare in anticipo la festa di Halloween travestendosi da uno dei personaggi più iconici e amati del mondo cinematografico e televisivo, Mercoledì Addams della famiglia Addams.

Un look da brivido

Il dettaglio che ha catturato subito l’attenzione, ancor prima dell’inizio delle performance, è stata la Mano della Famiglia Addams sul bancone. Un tocco divertente che ha anticipato il gran rivelarsi del look di Malgioglio. Con i suoi lunghi capelli neri raccolti in trecce laterali, un trucco intenso, abbigliamento in tema e uno sguardo glaciale, il giudice ha incarnato perfettamente il personaggio di Mercoledì. Questa scelta di stile ha ricordato un altro suo celebre travestimento, quando si è presentato come Frida Kahlo.

Il conduttore Carlo Conti, noto per il suo senso dell’umorismo, non ha resistito alla tentazione di fare una battuta sul look del giudice: “Anche se oggi è venerdì, Malgioglio si è vestito da Mercoledì.” Questa battuta ha fatto esplodere il pubblico in una risata generale, confermando il mood leggero e divertente della trasmissione.

Un personaggio iconico

Il travestimento ha richiamato alla mente la recente serie TV ideata da Tim Burton dedicata al mondo degli Addams, con il vestito di Malgioglio che somigliava molto a quello utilizzato nel poster promozionale del programma. Sebbene l’imitazione fosse quasi perfetta, il tocco personale di Malgioglio ha reso il tutto ancora più unico e memorabile. Il risultato è stato un mix perfetto tra comicità e un leggero brivido.

Per gli altri giudici, il look di Malgioglio ha evocato l’immagine di una “bambina cattiva”, crescendo magari ma sempre con un tocco di malizia. Considerando il ruolo critico e tagliente che Malgioglio svolge nel giudicare le esibizioni dei concorrenti, il travestimento da Mercoledì era forse la scelta migliore per rappresentare la sua personalità audace e senza peli sulla lingua.