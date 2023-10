Affari Tuoi, Amadeus non capisce che il concorrente ha fatto una battuta e non sa cosa commentare

0 SHARES Condividi Tweet

Affari Tuoi è ben noto come un programma imprevedibile, in cui il concorrente ha il ruolo fondamentale di farsi coinvolgere nel racconto di Amadeus. La simpatia è sempre un valore aggiunto, ma a volte potrebbe non venire colta immediatamente. Proprio così, nella puntata del 26 ottobre, c’è stato un momento in cui una battuta ha spiazzato completamente il presentatore.

Francesco, l’eroe sardo della puntata

Il protagonista della serata è stato Francesco, un concorrente sardo che, dopo ben 30 puntate, ha finalmente ottenuto la sua opportunità di giocare in Affari Tuoi. Originario di Usini, in provincia di Sassari, ha esclamato: “Siamo diventati famosi con la mia partecipazione al programma, aumenteremo esponenzialmente”. Accompagnato dalla moglie, Roberta, Francesco si è lanciato nell’avventura, sperando di vincere un bel premio con il pacco numero 3.

La battuta che cambia il gioco

Mentre la puntata procedeva come di consueto, tutto cambia con la penultima offerta del dottore. Di fronte a un’offerta di 35mila euro, Francesco si consulta con la moglie su quale decisione prendere. Ed è qui che lancia la sua battuta: “Io una volta ho messo 2 fisso Inter-Cagliari”. Questa frase, un riferimento a una nota battuta del famoso trio comico, Aldo Giovanni e Giacomo, ha lasciato Amadeus un po’ confuso che non ha colto la battuta e il riferimento, forse anche a causa della sua fede calcistica da interista.

La scelta vincente della coppia

Nonostante il breve momento di imbarazzo, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Amadeus, che, evidentemente non ha colto il riferimento al trio, ha commentato con diplomazia: “Ho molta simpatia per il Cagliari”. Dopo qualche risata e un applauso, Francesco ha scherzato dicendo: “Sto scherzando”. Alla fine, Francesco e Roberta hanno fatto la scelta giusta accettando i 35mila euro, poiché nel loro pacco c’era soltanto 500 euro.