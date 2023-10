Ballando, Teo Mammucari in diretta parla di Tu si que vales, la Carlucci in grande difficoltà che reazione ha

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la seconda puntata di “Ballando con le Stelle“, l’atmosfera si è surriscaldata tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli ha rimarcato con fermezza il ruolo del comico come concorrente, esortandolo a lasciar parlare chi deve giudicare le sue performance. L’opinionista ha affermato: “Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te”.

Mammucari si difende e fa riferimento a “Tu Si Que Vales”

Mammucari, noto per il suo spirito battagliero, ha replicato alla Lucarelli evocando la sua esperienza passata come giurato in “Tu Si Que Vales“, il rivale show di “Ballando con le Stelle”. Di fronte a Milly Carlucci, Mammucari ha sottolineato: “Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le… scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi?”.

La Carlucci, pietrificata dalla citazione del programma concorrente ha preferito restare in silenzio provando a non dare alcuna importanza alla trasmissione della De Filippi che stava andando in onda nello stesso momento su Canale 5.

Voto zero e rimostranze

Nonostante le lodi ricevute per la sua performance, Selvaggia ha deciso di assegnare un sorprendente voto zero a Mammucari. Il concorrente, visibilmente irritato, ha contestato la decisione: “Io ti voglio bene come prima, però questo zero non lo capisco e non lo trovo giusto. Questo voto non aveva senso, dimostra il limite dell’antipatia e della simpatia. Non si può dare zero dopo questa esibizione”.

Lucarelli motiva il suo voto

In risposta alle proteste di Mammucari, la Lucarelli ha spiegato la ragione dietro il suo drastico giudizio: “Il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente”.