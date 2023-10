Domenica In, un abbraccio inaspettato: la Ventura e la Venier fanno pace in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e Simona Ventura, due figure iconiche della televisione italiana, si sono ritrovate in diretta nello studio di “Domenica In“. Nonostante anni di attriti e tensioni, la giornata ha visto un’inaspettata svolta: entrambe le conduttrici hanno deciso di mettere da parte i vecchi rancori. Dopo una breve conversazione educata ma leggermente distante, un abbraccio tenero ha segnato la fine di anni di incomprensioni.

Il momento cruciale

Il punto di svolta è arrivato quando Mara ha voluto rivolgersi direttamente a Simona: “Voglio parlare con Simona, anche perché non ci vediamo da troppo tempo. Mi piace molto quando parli della tua vita e di Giovanni. Quando tu dici ‘sono cambiata’, è vero.” La risposta di Simona ha confermato la sua trasformazione personale, e ciò ha portato all’abbraccio. Selvaggia Lucarelli, presente in studio, ha commentato: “Posso dire io c’ero”, sottolineando l’importanza del momento.

Una storia di attriti passati

Per coloro che non sono a conoscenza della storia, le divergenze tra le due donne non sono state trascurabili. Tutto ha avuto origine quando la Ventura ha avuto una relazione con Gerò Carraro, il figlio del marito di Venier. Durante un’intervista nel 2015, Simona fece una dichiarazione enigmatica su “persone per bene” e “blatte”: “Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene”, alla quale Mara rispose difendendosi “Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana”. Simona poi ha rivelato che le tensioni sono state aggravate da una terza parte che ha alimentato menzogne, portando a un lungo periodo di “gelo siderale” tra le due.

La sorpresa dei telespettatori

Per molti telespettatori a conoscenza della tumultuosa storia tra le due, vederle riunite in televisione è stata una sorpresa.