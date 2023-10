Che Tempo Che Fa, Fedez usa parole durissime contro Selvaggia Lucarelli, la reazione di Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la sua ospitata nella puntata di ieri, domenica 29 ottobre di “Che Tempo Che Fa”, Fedez ha dimostrato di avere ancora il cuore pesante per delle parole pronunciate in passato nei suoi confronti. Parlando del suo impegno a sensibilizzare il pubblico riguardo alla salute mentale, un tema particolarmente delicato per lui dopo la sua battaglia contro il tumore al pancreas, ha accusato una giornalista, senza nominarla esplicitamente, di averlo in passato etichettato come un “narcisista patologico”. Una dicitura che, secondo il cantante, è stata usata in maniera dispregiativa: ” All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad ca**um”. “.

La risposta di Fazio

Fabio Fazio, presentatore del programma, ha immediatamente mostrato la sua solidarietà verso il cantante, ribadendo l’importanza delle parole e la responsabilità che comporta utilizzarle nel modo giusto, soprattutto quando si parla di tematiche legate alla salute mentale: “Sono totalmente d’accordo, le parole sono importanti”.

Indizi puntano alla Lucarelli

Sebbene Fedez non abbia fatto un riferimento esplicito, ci sono forti indizi che suggeriscono che la giornalista di cui parlava fosse Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli ha recentemente riconsegnato il suo tesserino da giornalista e, in passato, ha fatto riferimento a qualcuno che ha registrato e condiviso le proprie sedute di psicoterapia. Nonostante non abbia mai citato esplicitamente Fedez, le coincidenze temporalmente legate alla trasmissione di “The Ferragnez”, in cui Fedez mostrava il suo lato più vulnerabile, lasciano poco spazio ai dubbi.