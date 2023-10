Che tempo che fa Fedez, una domanda di Fabio Fazio lo fa crollare, il cantante in lacrime

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un mese dalla terribile emorragia interna che avrebbe potuto costargli la vita, Fedez torna in televisione come ospite del programma “Che Tempo Che Fa“. Il cantante, operato all’inizio del 2022 a causa di un tumore al pancreas, ha raccontato la sua esperienza, descrivendo come questi problemi di salute lo abbiano profondamente cambiato. “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e dell’attenzione alla salute mentale”, ha condiviso con Fabio Fazio. Ma è l’evocazione di un ricordo legato a Gianluca Vialli che ha scosso maggiormente l’artista: “È stato proprio il calciatore, morto per tumore al pancreas, a sostenermi nei momenti più bui”.

Un legame speciale con Vialli

Affrontando il tema del cancro, Fazio ha portato alla luce il legame tra Fedez e Vialli. Gianluca Vialli, una leggenda del calcio italiano, è deceduto l’anno precedente a causa della stessa patologia. Nonostante le sue difficoltà, Vialli ha trovato il tempo e la forza di supportare Fedez. “Quando ho scoperto del mio tumore, ho cercato qualcuno che avesse attraversato la stessa situazione e ho trovato un’intervista di Gianluca”, ha detto Fedez con gli occhi lucidi. “La sera prima del mio ricovero, abbiamo parlato a lungo al telefono. Ha saputo confortarmi nonostante fosse nella stessa situazione e nonostante non mi conoscesse”.

L’importanza della salute mentale

Fedez, recentemente, ha deciso di diventare un portavoce per l’importanza della salute mentale. Ha parlato apertamente della sua esperienza con gli antidepressivi e psicofarmaci, spingendo per una maggiore sensibilizzazione sul tema. “Ho capito che la salute mentale è una vera emergenza. Eppure, chi ci governa sembra ignorarlo”, ha sottolineato. Fedez si è poi rivolto direttamente al governo, chiedendo di non ridurre i fondi per la salute mentale nella nuova legge finanziaria.

Speranze per il futuro

Chiudendo l’intervista, Fedez ha rivelato un suo desiderio profondo: “Il mio sogno è aprire un centro di assistenza gratuita per adolescenti affetti da problemi di salute mentale”. Un appello che sottolinea ulteriormente quanto l’artista sia determinato a fare la differenza, non solo attraverso la sua musica, ma anche attraverso il suo impegno civico.