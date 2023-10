Matthew Perry le sue ultime ore, l’amico racconta: “Incredibile se penso a cosa aveva fatto qualche ora prima”

0 SHARES Condividi Tweet

Una giornata come tante, fino alla tragica scoperta All’alba italiana, la sconvolgente notizia della morte di Matthew Perry, noto interprete di Chandler nella celebre serie “Friends”, ha scosso fan e conoscenti. A raccontare le ultime ore dell’artista è un amico intimo, che ha descritto una giornata apparentemente normale: una partita a pickleball nella mattinata, un ritorno a casa e una richiesta al suo assistente di sbrigare alcune commissioni. Perry, successivamente, aveva scelto di rilassarsi nella sua vasca idromassaggio, dove purtroppo è stato ritrovato senza vita.

Dettagli agghiaccianti e ipotesi degli investigatori La foto dell’attore nella vasca, condivisa poco prima sulla sua pagina Instagram, ha acquisito un significato ancora più drammatico con la scoperta della sua morte. La casa dell’artista è stata rapidamente circondata da forze dell’ordine, curiosi e fan. “Abbiamo ricevuto conferme che si tratterebbe di morte per annegamento. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua jacuzzi”, hanno rivelato gli investigatori. L’amico dell’attore ha sottolineato come Matthew avesse fatto attività fisica proprio quella mattina, riferendosi alla partita di pickleball. Nonostante ciò, al momento, non è ancora chiaro se ci sia un collegamento diretto tra l’attività sportiva e la sua scomparsa.

Una lotta costante: gli eccessi e la dipendenza Durante la sua carriera, Perry ha combattuto una dura battaglia con l’alcol e le sostanze. Sul set di Friends, il suo problema era noto: “È come i pinguini: quando uno è malato o è ferito, gli altri lo circondano”, aveva detto, parlando del supporto ricevuto dai colleghi. Matthew aveva interrotto l’abuso di alcol solo alla nona stagione, ottenendo riconoscimenti come attore. Tuttavia, i problemi non si sono fermati all’alcol: un incidente nel 1997 lo ha portato a abusare di un antidolorifico oppiaceo, il Vicodin, di cui arrivò ad assumere dosi massicce. Nel 2018, un serio problema di salute dovuto all’uso di oppiacei ha rischiato di costargli la vita.

Attesa di ulteriori dettagli

Recentemente, Matthew era apparso in condizioni non ottimali, alimentando preoccupazioni sulla sua salute. La sua morte a un’età relativamente giovane ha lasciato tutti increduli e addolorati. Mentre la polizia continua le indagini, il mondo piange la scomparsa di un talento unico e di un uomo che, dietro i riflettori, ha combattuto le sue battaglie.