Samantha De Grenet: una dolcissima dedica al figlio Brando per i suoi 18 anni

Il 27 ottobre, Brando, figlio della celebre Samantha De Grenet e di Luca Barbato, ha raggiunto la maggiore età. Samantha, in un gesto d’amore, ha scelto Instagram per condividere un emozionante video riepilogativo della vita di Brando e una foto della famiglia riunita di fronte alla torta di compleanno.

Dolci parole di Samantha

Samantha ha rivolto al figlio parole dense di amore e gratitudine: “Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro. Grazie per il bambino che sei stato e per l’uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori”. Ha inoltre espresso speranze e consigli per il futuro del giovane, sottolineando l’importanza di mantenere saldi i propri valori e di circondarsi di amici sinceri.

Suggerimenti e affetto incondizionato

La dedica continua toccando temi universali e profondi: il desiderio di una vita felice, serena e consapevole per Brando, l’importanza di circondarsi di veri amici e di non perdere mai di vista i propri valori. “Non smetteremo mai di amarti e sostenerti… Con tutto il nostro Amore, mamma e papà”, concludono i due genitori.

Un amore fatto di alti e bassi

La relazione tra Samantha e Luca è ben nota. Dopo la nascita di Brando nel 2005, il loro legame ha attraversato momenti difficili, tra cui una separazione durata due anni. Ma il loro amore è riuscito a trionfare, con un secondo matrimonio, celebrato religiosamente, nel 2015.