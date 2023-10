Fedez a Che tempo che fa dice della Lucarelli: “Una giornalista che non è una giornalista”, e lei sui social fa una replica di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

Nella recente apparizione televisiva a “Che tempo che Fa”, di ieri, domenica 29 ottobre, Fedezha lanciato alcune frecciatine, senza però nominarla direttamente, verso Selvaggia Lucarelli, definendola “Una giornalista che ora non è più giornalista”. Le parole del rapper fanno riferimento a una precedente accusa da parte della Lucarelli, che aveva definito Fedez un “narcisista patologico“. Questo commento aveva suscitato la reazione del conduttore del programma, Fabio Fazio, il quale aveva sottolineato l’importanza del peso delle parole.

La Lucarelli risponde con decisione

Subito dopo il programma, la Lucarelli ha preso le redini della situazione tramite le sue storie Instagram. Pur affermando di non aver visto l’intervista di Fedez, la Lucarelli ha espresso stupore e delusione per le parole del rapper. Ha poi proseguito, definendo il “metodo Fedez” come una strategia del rapper per delegittimare chiunque non lo aduli. Afferma che il rapper tenta di sminuire il suo ‘nemico’, riferendosi in particolare alla frase “giornalista che non è più una giornalista”, e evidenziando l’ironia del fatto che nemmeno Fazio, che intervistava Fedez, è attualmente un giornalista.

Analisi del comportamento di Fedez

La Lucarelli, inoltre, ha deciso di approfondire l’atteggiamento di Fedez, descrivendolo come un comportamento manipolatorio. Secondo la Lucarelli, l’artista utilizza una narrativa in cui si dipinge come vittima, cercando empatia dal pubblico e fomentando rancore verso chi lo critica. Questa strategia avrebbe l’obiettivo di risollevare il sentimento del pubblico a suo favore. La Lucarelli ha poi affermato di essere diventata una “spina nel fianco” per Fedez, in quanto è una delle poche persone che lo critica apertamente, soprattutto sui social.

Chiusura e speranze future

La Lucarelli ha, inoltre, ribadito di non aver mai utilizzato il termine “narcisista patologico” in un contesto clinico, riferendosi a quando Fedez aveva condiviso parti delle sue sedute di psicoterapia. Ha poi espresso la sua preoccupazione sul fatto che Fedez possa sfruttare il tema della salute mentale per benefici personali, citando anche una promessa del rapper riguardante una donazione in beneficenza che, secondo Lucarelli, non è stata ancora onorata.