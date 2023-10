Gf, Signorini inciampa in una battutaccia sulla Luzzi che si indigna, il web non perdona il cattivo gusto

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di ieri, lunedì 30 ottobre del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio alla discussione sul rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L’atmosfera si è però surriscaldata quando Signorini ha indirizzato una battuta pesante a Luzzi, chiedendo cosa intendesse con ‘anima primitiva’ riferendosi a Giuseppe: “Cosa intendi quando dici che lui ha un’anima primitiva? Mi interessa questa cosa…”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la battuta di Signorini: “So bene cosa ti piace Luzzi…”

Reazione intensa di Beatrice

Beatrice Luzzi non ha certo nascosto il suo disappunto. Il commento di Signorini l’ha infatti spinta a rispondere con determinazione: “Non so se posso andare avanti, se questo è il piano diciamo faccio un passo indietro…” Mentre la situazione si complicava in studio, Fiordaliso è stata colta da una risata e ha detto rivolgendosi al conduttore: “Io ho riso semplicemente alla tua battuta Alfonso…Non so se posso…”, ma il conduttore, con un sorriso, la riprende: “No, non puoi…”

Il web non perdona

I social media si sono rapidamente infiammati. Molti utenti del social X hanno espresso il loro sdegno verso Signorini, ritenendo che la sua battuta fosse di cattivo gusto e mancasse di rispetto a Beatrice Luzzi. Commenti come: “La battuta di Signorini a Beatrice è forse peggio delle schifezze che le hanno detto gli altri in casa!” sono solo la punta dell’iceberg. Inoltre, ci sono state richieste affinché Pier Silvio Berlusconi intervenga.

In attesa delle scuse

Il grande interrogativo ora è: Signorini presenterà le sue scuse alla Luzzi? L’incidente ha certamente scatenato molte polemiche.