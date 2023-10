Malgioglio una furia contro Mahmood: “Cambiasse lavoro”, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio si è mostrato furioso dopo l’annuncio del ritorno di Mahmood, che venerdì rilascerà il suo nuovo singolo “Cocktail d’Amore“. Mentre i fan del cantante hanno accolto la notizia con entusiasmo, Malgioglio non ha nascosto la sua indignazione. Attualmente in Turchia con il suo fidanzato, è stato informato del nuovo pezzo di Mahmood da un amico: “Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola ‘Cocktail d’amore’.

Una questione di titoli

Il punto di contenzione è che Mahmood ha scelto lo stesso titolo di una canzone scritta da Cristiano nel 1979 per Stefania Rotolo. “È un titolo iconico,” ha dichiarato Malgioglio ad Adnkronos, “legato al brano di grande successo che scrissi.” Egli ritiene che utilizzare lo stesso titolo sia una vera “caduta di stile” da parte di Mahmood.

Parole taglienti di Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha poi continuato come un fiume in piena: “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia. Questa cosa mi ha fatto proprio arrabbiare”.

Attesa di una risposta

Fino ad ora, Mahmood non ha risposto all’attacco di Malgioglio. Resta da vedere se interverrà nella polemica o sceglierà di rimanere in silenzio.