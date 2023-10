Fiorello punge Nove: cosa succede quando va in onda Fabio Fazio, interviene Nove e smentisce tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la presentazione di Viva Rai 2, Fiorello ha fatto una dichiarazione sconvolgente: “Che tempo che fa è in ritardo di un minuto, va in onda in differita”. Il motivo, secondo lui, sarebbe che “se c’è qualcuno che si alza e dice una parolaccia o una bestemmia hanno 60 secondi per tagliare tutto”. Questa affermazione, articolata e seria, ha creato scompiglio, soprattutto perché recentemente l’artista ha fatto numerose dichiarazioni scherzose.

Dettagli della polemica

L’affermazione di Fiorello è stata fatta a pochi centimetri dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Fiorello ha teorizzato che il motivo del ritardo fosse di origine americana, suggerendo che “anche le dirette hanno sempre un minuto avanti” per garantire che eventuali contenuti inappropriati possano essere tagliati in tempo.

La “Confessione” di Fazio La fonte dell’informazione di Fiorello sembra essere Fazio stesso, affermando che, durante una chiamata in diretta a “Che tempo che fa”, Fazio avrebbe detto: “Siamo in differita di un minuto”.

La smentita di Nove

In risposta alle affermazioni di Fiorello, il canale Nove ha negato fermamente la versione dell’artista, precisando che “Che tempo che fa” va in onda regolarmente in diretta. Hanno inoltre suggerito che una delle possibili spiegazioni per il ritardo percepito potrebbe essere un ritardo nello streaming, non una differita intenzionale.