La volta buona, colpo di scena in diretta: Alba Parietti fa impallidire Caterina Balivo: “Sei una bugiarda”

Nella puntata di oggi, lunedì 31 ottobre del programma “La volta buona”, Caterina Balivo ha elogiato la partecipazione di Alba Parietti al talent show “Il Cantante mascherato”, lodando la sua performance come l’aquila. Questi complimenti, però, sono stati prontamente respinti da Parietti, la quale ha esclamato: “Sei veramente bugiarda…”, La Balivo ha cercato di difendersi, assicurando che era sincera nelle sue lodi, provocando risate in studio.

Attenzione agli autori

La Balivo ha poi proposto di rivedere insieme alcuni momenti salienti della Parietti a “Il Cantante mascherato”. Ma la Parietti ha avuto precise richieste, chiedendo esplicitamente di vedere l’esibizione con Morgan e non l’ultima apparizione. Caterina, a sua volta, ha avvertito i suoi autori in diretta: “Sopravvaluti il mio potere…Non so qual è…Non me la fate arrabbiare eh…E’ sempre colpa degli autori…”

Momenti di imbarazzo

L’intervista ha poi preso una piega personale quando Alba Parietti, guardando il suo telefono, ha notato un messaggio. Curiosa, la Balivo ha voluto sapere chi fosse, mettendo in imbarazzo la Parietti. L’ospite ha rivelato che si trattava del suo attuale compagno che la stava guardando in TV senza audio: “Dice che non sente, però mi vede benissimo…Ha visto giusto un secondo perchè sta lavorando…Non può seguirmi sempre…”.

L’amore nella vita di Alba Parietti

Il colloquio si è concluso con la Balivo che ha osservato come non avesse mai visto la Parietti così innamorata. Alba, dal canto suo, ha confermato di vivere un momento felice, facendo sorgere il dubbio: un matrimonio è all’orizzonte?