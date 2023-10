Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Quali sono le indiscrezioni su una possibile rottura

0 SHARES Condividi Tweet

Da diverse settimane, gli affezionati di Uomini e Donne hanno notato qualcosa di strano tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Entrambi non hanno condiviso sui social segnali positivi sulla loro relazione. Questa osservazione ha destato preoccupazione tra i fan.

Indiscrezioni dal mondo del gossip

Recentemente, la nota esperta di gossip, Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione anonima che suggerisce che Ida e Alessandro potrebbero aver posto fine alla loro relazione. La segnalazione riportava: “Maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voce di paese”.

Una svolta imprevista

Per complicare ulteriormente la situazione, un’altra fonte ha svelato un potenziale tradimento da parte di Alessandro. La fonte, che sostiene di essere sorella di una dipendente di Ida, afferma che Ida avrebbe scoperto messaggi sul telefono di Alessandro in cui invitava un’altra donna a trascorrere un weekend con lui, mentre affermava di essere in una riunione di lavoro.

I segnali social parlano chiaro?

Mentre le indiscrezioni continuano a circolare, i comportamenti dei due su Instagram sembrano confermare che qualcosa non va. Sono passati diversi giorni da quando hanno condiviso l’ultimo post insieme, nonostante in precedenza fossero abituati a condividere spesso i loro momenti di vita comune.

Attendiamo conferme o smentite

Anche se queste segnalazioni sono al momento non confermate, il silenzio dei due sta alimentando le voci. C’è la possibilità che Ida possa affrontare la questione nel noto dating show di Maria De Filippi, luogo dove la loro storia d’amore ha avuto inizio.