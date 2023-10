Briatore in un post difende lo stile di vita lussuoso del figlio Nathan Falco, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore e suo figlio, Nathan Falco, si sono goduti una vacanza lussuosa a Dubai. Questa breve pausa ha visto padre e figlio vivere momenti indimenticabili, come gite in quad nel deserto al tramonto e viaggi in Mercedes extralusso. Nathan Falco, 13 anni, ha condiviso il tutto attraverso foto sul suo profilo Instagram, dimostrando così una parte affascinante del loro stile di vita.

Le critiche non tardano ad arrivare

Nonostante i momenti felici condivisi, i post pubblicati hanno attirato molte critiche. Alcuni utenti hanno sottolineato che lo stile di vita sfarzoso mostrato non è la giusta educazione per un adolescente.

Briatore risponde alle critiche

Briatore, noto per la sua personalità decisa, non ha tardato a rispondere. Ha voluto prendere una posizione netta e difendere il suo stile di vita e le scelte fatte. L’imprenditore ha commentato: “Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro, intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera…”, una dichiarazione che ha ricevuto più di 1.300 mi piace.

L’importanza della libertà personale

Nonostante le critiche, Briatore ha sottolineato l’importanza della libertà di vivere la propria vita come si desidera.