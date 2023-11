Barbara d’Urso torna in tv ed entra dalla porta principale, la attende il palco di Sanremo

0 SHARES Condividi Tweet

Con il Festival di Sanremo alle porte, le voci riguardo ai possibili protagonisti impazzano. Mentre Amadeus viene confermato come conduttore e direttore artistico per la quinta volta, Novella 2000 suggerisce una possibile presenza sorpresa: quella di Barbara d’Urso. Lucio Presta, che rappresenta sia Amadeus che l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, sembra essere all’opera per questa novità. E, a quanto pare, ha ricevuto il benestare da parte della direzione artistica.

Dietro le quinte: il “debito” di Lucio Presta verso Barbara

Sembrerebbe che ci sia una ragione nascosta dietro questa inattesa possibilità. Si vocifera di un “debito” che Presta avrebbe nei confronti di Barbara d’Urso. Quando Myrta Merlino passò a Mediaset, era previsto per lei un programma serale, ma i piani cambiarono e fu posta a guidare Pomeriggio Cinque, da cui Barbara era stata allontanata. Sembra che Presta abbia avallato questa decisione, creando un potenziale debito verso Barbara.

Conferme o solo voci? L’attesa continua

Nonostante le voci, non c’è ancora nulla di concreto sull’eventuale arrivo di Barbara a Sanremo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa indiscrezione possa diventare una realtà o se resterà solo un chiacchiericcio. Allo stesso tempo, i rumour riguardo ai potenziali cantanti in gara per Sanremo continuano a girare.

Barbara d’Urso e Flavio Briatore: Novità in vista?

Un altro scoop di Novella 2000 racconta di un incontro tra Barbara d’Urso e Flavio Briatore presso Casa Cipriani a Milano. Nonostante la presenza di altri amici, molti si chiedono se tra i due ci possa essere qualcosa di più. Gli amici di Briatore sperano in una possibile relazione, ma si attendono ulteriori conferme.