Gf, Beatrice Luzzi: da Londra un aereo per lei, Mughini le lancia una frecciatina e lei lo zittisce

Beatrice Luzzi ha assunto un ruolo di spicco nella corrente edizione del Grande Fratello. I telespettatori sono chiaramente innamorati del suo stile schietto e diretto di relazionarsi con gli altri partecipanti. A differenza di molti, viene percepita come genuina e trasparente, qualità che le hanno valso un’enorme popolarità. La prova tangibile di questo affetto è stata un aereo proveniente addirittura da Londra in suo onore.

Una sorpresa dal cielo

Mai prima d’ora Beatrice Luzzi aveva sperimentato l’emozione di vedere un aereo volare sopra la casa del Grande Fratello portando un messaggio solo per lei. La vista dello striscione la ha resa euforica. La dedica, provenendo da Londra, ha sorpreso ed emozionato Beatrice che ha esclamato: «È incredibile! Anche da Londra? Io non ho nessuno lì. Questo proprio non me lo aspettavo». In risposta, Giampiero Mughini, un altro inquilino della casa, ha lanciato una sua frecciata ironica, sottolineando come Beatrice brilli ogni volta che viene nominata.

L’ironia di Mughini

La reazione di Mughini non si è fatta attendere. Ha dichiarato: «Tu devi benedire il momento in cui ti nominano perché tu quando ti nominano, trionfi». Tuttavia, Beatrice ha risposto con sarcasmo: «Grazie Giampiero, sei buonissimo e lo so che sei molto comprensivo e, poi, hai una lettura molto approfondita della situazione, quindi, il tuo parere continua a essere fondamentale per me».

L’eco su Twitter

Il video del momento ha fatto il giro dei social, con moltissimi fan che hanno espresso la loro ammirazione per Beatrice su Twitter. I commenti erano chiari: «È lei il Grande Fratello», «Ha detto a Mughini che non capisce nulla, senza averglielo detto direttamente… una regina», e «È semplicemente unica, per fortuna c’è lei in casa».