Amadeus rivive Ambrogio: il nostalgico ritorno all’Anni ’90 in Boomerissima

Il gioco-varietà Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi, inaugura la sua nuova stagione con un inizio che sa di revival. La gag introduttiva fa rivivere agli spettatori un pezzo della storia televisiva italiana: lo spot degli anni ’80 e ’90 dove una donna desidera “qualcosa di buono”, e il suo autista, Ambrogio, la accontenta offrendole un cioccolatino. Nell’odierna parodia, Alessia Marcuzzi e Amadeus rivivono quei momenti iconici.

Il nuovo Ambrogio:

Nella versione moderna di Boomerissima, la Marcuzzi, vestita elegantemente di giallo, interpreta la donna desiderosa. Ma il vero colpo di scena è Amadeus che si mette nei panni di Ambrogio. E quando la “signora” chiede “qualcosa di buono”, Amadeus/Ambrogio risponde offrendo una rosetta con mortadella. Non solo cioccolato, ma un tocco gustoso di nostalgia italiana.

Gli scherzi musicali:

L’umorismo continua quando la “signora” esprime il desiderio di ascoltare buona musica. Amadeus estrae una musicassetta titolata “Brani Sanremo 2024”, ma la donna non sembra convinta. Non perdendo il passo, Ambrogio mostra la cassetta del Festivalbar, suscitando entusiasmo e commenti ironici sulla doppia identità di Amadeus come conduttore: “Meglio lasciarlo perdere quello, è un pacco”.

Come si conclude la gag:

La gag si conclude portando la “signora” negli studi di Boomerissima per ballare e celebrare la musica. Mentre Amadeus, rimasto solo in auto, osserva la musicassetta di Sanremo 2024, riflettendo, virgolettato: “Questa la tengo, può tornarmi utile”.