Scontro epico al Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a faccia a faccia

La notte di Halloween ha visto i concorrenti del Grande Fratello cimentarsi in una festa a tema, indossando costumi ispirati a personaggi inquietanti e noti. Tra questi, Beatrice Luzzi ha scelto di vestirsi come la Regina di Cuori di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Questa scelta, che rifletteva un carattere forte e determinato, ha preparato il terreno per il confronto che sarebbe avvenuto con Giuseppe Garibaldi.

Confronto in giardino

Al termine delle celebrazioni, Beatrice e Giuseppe si sono ritrovati in giardino, ancora nei loro costumi, per un dialogo acceso. Beatrice ha espresso il suo disappunto verso Giuseppe: «Non mi hai ancora chiesto scusa per quello che hai detto… e non dovresti scusarti solo con me ma con tutte le donne del mondo perché non ci si comporta così». La risposta di Giuseppe, che ha cercato di difendere la sua condotta dicendo: «Io sono sempre stato un signore qui dentro», ha suscitato l’ironia di Beatrice che ha risposto: «Ma che ca*** dici? Ma quale signore?».

Reazioni online

Il video del confronto tra i due è diventato virale sui social, attirando l’attenzione di molti fan del Grande Fratello. I commenti si sono moltiplicati in favore di Beatrice, molti dei quali esprimendo sostegno e ammirazione per la sua risposta decisa e tagliente a Giuseppe.

Le parole del popolo

